من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ 10:25 م الخميس 17 أغسطس 2017

الشرطة الإسبانية

كتب – محمد الصباغ:حددت الشرطة الإسبانية اسم المشتبه به الأول في عملية الدهس في مدينة برشلونة اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة العشرات.وقالت الشرطة الإسبانية، وفقًا لموقع بيزنس إنسايدر، إن المشتبه به هو إدريس أوكابير، دهس حشد من الناس في منطقة لارامبلا السياحية الشهيرة في برشلونة في الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي.أوكابير هو يقيم في إسبانيا بشكل قانوني ومن مواليد المغرب، وفقًا لما نقلته صحيفة إلباييس الإسبانية. وتابعت أن أوكابير استأجر الحافلة في مدينة سانتا بيربيتوا، التي تبعد عشرة أميال عن برشلونة.ووضعت الصحيفة أيضًا صورًا للمشتبه به إدريس أوكابير من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتشبه الصورة التي نشرتها الشرطة.وقضي أوكابير فترة من حياته في سجن فيجوريس بإقليم كتالونيا قبل إطلاق سراحه في عام 2012، وبالتالي هو معروف للشرطة.وقالت مصدر في مكافحة الإرهاب للجريدة إن أوكابير وصل إلى برشلونة من المغرب في 13 أغسطس. وتابع المصدر أن صاحب الـ28 عامًا، قضي بعض من الوقت في مدريد خلال هذا العام وتبحث الشرطة حاليًا عن الأشخاص الذين التقاهم أو سكن معهم.فيما ذكرت صحيفة "إل ناشيونال" المحلية الكتالونية أن أوكابير أخبر الشرطة في برشلونة أن لا علاقة له بهجوم برشلونة. وقال إن أوراق إقامته سرقت منه وتم حجز سيارة باستخدامها.ووجدت الشرطة الإسبانية جواز سفر إسباني في الشاحنة التي صدمت المارة في "لارامبلا".وتوصلت الشرطة ووسائل الإعلام إلى حسابه على موقع فيسبوك، ووجدوا انه نشر خلال الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو من يوتيوب مرتبطة بموسيقى "الهيب هوب". وكتب على أحدهم "من أجل أخي". وتم إغلاق الحساب بعد ساعة من تلقيه ألاف من الرسائل الغاضبة.

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