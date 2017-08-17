الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) 10:23 م الخميس 17 أغسطس 2017

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دمياط - محمد إبراهيم:أعلن الدكتور إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم الخميس، الانتهاء من الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والترقيم والتسجيل بالمحافظة، والتي بدأت قبل شهر من الآن.وأوضح شكري، في تصريح صحفي، أنه جرى خلال الحملة تحصين ٥٢٩٠٢ رأس ماشية بمصل الحمى القلاعية، ليصل إجمالي الحيوانات المحصنة خلال الفترة من مطلع أبريل وحتى اليوم ٦٤٠٦٠ رأس ماشية.وأضاف مدير عام المديرية، أن الحملة نجحت في ترقيم وتسجيل ٤٩٥١٣ رأس ماشية بالمحافظة.

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