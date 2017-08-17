أخبار عاجلة

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
8 الصبح - إيهاب المصري يكشف ماحدث مع نادي الرجاء وسبب عدم رجوعه لنادي المقاولون -
بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

10:23 م الخميس 17 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    d0e0ffe675.jpg

  • عرض 4 صورة

    9a52057d7c.jpg

  • عرض 4 صورة

    184d6c2895.jpg

  • عرض 4 صورة

    eed1c03804.jpg

إعادة الألبوم

مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها

الألبوم التالى

مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها

دمياط - محمد إبراهيم:أعلن الدكتور إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم الخميس، الانتهاء من الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والترقيم والتسجيل بالمحافظة، والتي بدأت قبل شهر من الآن.وأوضح شكري، في تصريح صحفي، أنه جرى خلال الحملة تحصين ٥٢٩٠٢ رأس ماشية بمصل الحمى القلاعية، ليصل إجمالي الحيوانات المحصنة خلال الفترة من مطلع أبريل وحتى اليوم ٦٤٠٦٠ رأس ماشية.وأضاف مدير عام المديرية، أن الحملة نجحت في ترقيم وتسجيل ٤٩٥١٣ رأس ماشية بالمحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تفاصيل أكبر بورصة خضروات بالشرق الأوسط تضبط الأسعار وتزيد الصادرات

    أخبار

  • محافظ دمياط يطالب أصحاب محلات الجزارة بتثبيت اللحوم

    أخبار

  • بالصور- الإسكندرية تزيل شوادر "الأضاحي".. وغرامة 2000 جنيه للمخالفين

    أخبار

  • تحصين 231 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

    أخبار

إعلان

811b95cb0a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

مدبولي يوافق على تحمل الدولة زيادة أسعار وحدات الإسكان بدمنهور

مدبولي يوافق على تحمل الدولة زيادة أسعار وحدات الإسكان بدمنهور

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق