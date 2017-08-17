وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

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التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بعدد من سائقي قطارات السكك الحديدية في حضور قيادات وزارة النقل والنقابة العامة للسكك الحديدية.

وامتد الاجتماع لعدة ساعات اليوم الخميس، واستمع الوزير خلاله إلى عدد من المقترحات الخاصة بتنظيم السلامة والأمان في التشغيل والظروف الصعبة التى يعمل من خلالها السائقون، فى ظل تقادم جرارات وعربات السكك الحديدية ونظم الإشارات.

وقال الوزير فى بيان صحفى إن هناك خطة شاملة لتجديد منظومة السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة الأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير كافة ورش الهيئة من خلال منظومة متكاملة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية من خلال لجنة فنية عالية المستوى من جهات الدولة المعنية، كما أنه جارٍ تحديث نظم الإشارات لتحويلها إلى كهربائية بالاضافة إلى دعم اسطول الجرارات بجرارات جديدة.

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وشدد الوزير على أن جميع قيادات السكك الحديدية سيتابعون دوريا كافة قطاعات التشغيل.

وأكد عرفات أنه أصدر أوامر مشددة على كافة نواب الهيئة بالتواجد في مواقع العمل والورش المختلفة واستصحاب القطارات للمتابعة المستمرة للمشاكل التي تواجه مسير القطارات.

كما أكد على عدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد أن يكون سليمًا تمامًا من الناحية الفنية، لافتا إلى أنه أمر بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الحالة الفنية لأنظمة التحكم الآلى بالجرارات والخطوط، خاصة خط بنى سويف الجيزة، مشيرا إلى أنه سيتم دمج وتعديل بعض مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى المبارك.

ونوه وزير النقل إلى أن الفترة المقبلة يجب بذل كافة الجهود لتقديم خدمة جيدة للركاب خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنها ستشهد تطويرا وتدريبا لكافة الفئات المتواجدة بمنظومة السكك الحديدية وتوافر قطع الغيار اللازمة بشكل عاجل.