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محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

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محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

التحرير

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أهدى الدكتور هشام العسكرى، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بمصر والولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء «الأطلس الشمسى» خلال الاحتفالية التى نظمتها جامعة الإسكندرية اليوم الخميس بعنوان " تستطيع" وحضرها عدد من الوزراء ورجال الدولة.

وقال شاكر إن وزارته تعمل على تنوع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والشمسية والرياح، مشيرا إلى أن ذلك إحدى استراتيجيات مشروعات مصر القومية عام 2022.

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وأضاف وزير الكهرباء: "نعمل على تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الوقود الحيوي، واستبدالها بالطاقة الشمسية، وخلال أشهر قليلة قادمة سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى استبدال مصادر الطاقة".

وأشار إلى أن الأطلس الشمسى له أهمية كبيرة فى معرفة القيم والحسابات الدقيقة للحصول على أفضل النتائج فى إنتاج الطاقة الشمسية.

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التحرير

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