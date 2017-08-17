«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور)

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شارك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، مساء اليوم الخميس، في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع محافظة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، مدير فرع الأكاديمية، وذلك بفرع الأكاديمية بمدينة بورفؤاد.

ووزع "مميش" شهادات التخرج على خريجي الأكاديمية، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة تخرجهم، ومتمنيًا لهم النجاح والتفوق في حياتهم العملية.

حضر الاحتفالية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ودكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.