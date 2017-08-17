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إغلاق وحدة صحية بالجنازير أمام مرضى القليوبية (صور)

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إغلاق وحدة صحية بالجنازير أمام مرضى القليوبية (صور) إغلاق وحدة صحية بالجنازير أمام مرضى القليوبية (صور)

التحرير

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كشفت جولة تفقدية لرئيس مجلس مدينة الخانكة في القليوبية تهرب الأطباء من تقديم الخدمات في الوحدة الصحية بقرية الجبل الأصفر.

وتفاجأ طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة في أثناء مروره على الوحدة الصحية بالجبل الأصفر مساء اليوم الخميس بغياب الطاقم الطبي بالكامل، وكذلك العمال، ووجدها مغلقة بالجنازير والأقفال في وجه المرضى.

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وقال نائب رئيس المدينة لـ"التحرير" إنه في أثناء مروره لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية لم يجد أحدا نهائيا وظل ينادي على العمال دون مجيب، فقام بالاتصال مديرة الإدارة الصحية لإبلاغها بالأمر، لكنها لم ترد على هاتفها أيضا.

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وأشار طلال إلى أنه قام بتحرير مذكرة بالحالة تمهيدا لرفعها إلى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة لاتخاذ اللازم قانونا.

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التحرير

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