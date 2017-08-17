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وزير النقل يلتقي سائقي قطارات السكك الحديدية

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وزير النقل يلتقي سائقي قطارات السكك الحديدية وزير النقل يلتقي سائقي قطارات السكك الحديدية

التحرير

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التقى  الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عددًا من سائقي قطارات السكك الحديدية بحضور قيادات وزارة النقل والنقابة العامة للسكك الحديدية، وذلك في اجتماع مطول استمر لعدة ساعات.

استمع الوزير خلال اللقاء إلى عدد من المقترحات الخاصة بتنظيم السلامة والأمان في التشغيل والظروف الصعبة التي يعمل من خلالها السائقون في ظل تقادم جرارات وعربات السكك الحديدية ونظم الإشارات. 

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وأكد الوزير أن هناك خطة شاملة لتجديد منظومة السكه الحديد وعلى رأسها منظومة الأمن والسلامة، حيث سيتم تطوير كافة ورش الهيئة من خلال منظومة متكاملة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية من خلال لجنة فنية عالية المستوى من جهات الدولة المعنية.

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التحرير

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