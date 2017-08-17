آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

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قالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، عضو بمجلس النواب، إن مصر بها 4 ملايين شخص مرتد، وإنها تعترض على قتلهم أو سجنهم، طالما أنهم لا يحاربون الإسلام أو يحرضوا المسلمين على الارتداد.

وأضافت نصير خلال حوارها ببرنامج «كرسي الاعتراض»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس: «الله أعطى للإنسان الحق في الاعتراف به»، مستشهدة بقوله تعالى: «وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر».

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وتابعت: «ليس في شريعتنا قتل المرتد لأنه ترك الإسلام ولكن يقتل إذ حارب أو قاتل الإسلام والمسلمين».