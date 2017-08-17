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مجدي يعقوب: خدمات المدينة الطبية الجديدة بالمجان (صور)

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مجدي يعقوب: خدمات المدينة الطبية الجديدة بالمجان (صور) مجدي يعقوب: خدمات المدينة الطبية الجديدة بالمجان (صور)

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قال الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى إن المدينة الطبية الجديدة التى ستقام في مدينة أسوان ستكون على أعلى مستوى معمارى وبحثى وتعليمى وتدريبى فى العالم، مضيفا أنها ستكون فخرا لمصر وأبنائها وستقدم خدمة طبية للفقراء والمحتاجين في بالمجان.

وأوضح يعقوب - خلال كلمته مؤتمر صحفى عقد بمقر فندق رويال هاوس مساء اليوم الخميس على هامش حفل تكريم جامعة الإسكندرية للعلماء بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج- أن المدينة الطبية ستكون أول مدينة طبية تعمل بالطاقة الشمسية وسيتم استخدام شمس مدينة أسوان أفضل استغلال للطاقة الشمسية المجانية، كما أنها ستكون مصممة على أفضل مستوى بالعالم، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء المدينة الطبية الجديدة تم عرضها على وزير الكهرباء ولاقت قبولا كبيرا لاهتمام الدولة باستخدام الطاقة الشمسية فى كافة المؤسسات.
وعن تكريم جامعة الإسكندرية له في احتفالية "مصر تستطيع" بمكتبة الاسكندرية، عقّب «الجراح الكبير» بأن الجامعة ساهمت فى تقدم العلم والبحث العلمى وخرّجت العديد من الكوادر العلمية لسنوات طويلة ولهم دور كبير فى خدمة البحث العلمى.

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‎وتابع: هناك ما يقرب من 3 ملايين شخص حول العالم مصابون بالحمى الروماتيزمية في القلب ولا يمكن أن يتركوا هكذا دون علاج.

ولفت يعقوب إلى أن مركز القلب في أسوان أجرى نحو 1000 عملية قلب خلال عام 2016 فضلا عن نحو 1500 عملية أخرى متصلة بالقلب.

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