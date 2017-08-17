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آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

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آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو) آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

التحرير

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قالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، عضو بمجلس النواب، إن ارتداء النقاب شريعة يهودية في الأساس، كما ذكر في سفر التكوين.

وأضافت نصير خلال حوارها ببرنامج «كرسي الاعتراض»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس: «موسى بن ميمون، أحد أحبار اليهود، يقول إن خروج المرأة إلى ردهة البيت دون غطاء الرأس والوجه يُخرج من الشريعة اليهودية».

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وتابعت: «بعض الطوائف الموجودة في بيت المقدس ما زالت تتمسك بهذا الشرط.. النقاب تجذر في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية قبل الإسلام، وعندما جاء الإسلام لم يفرضه ولم يرفضه ولكنه فرض غض البصر وهذا الأصل في التشريع الإسلامي».

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التحرير

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