التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم

كتبت- مروةن شوقي:

توفي الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 85 عامًا، حيث تقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة، بمسجد المقطم.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

ونعى عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، "السعيد"، قائلًا:"توفي أحد أهم قادة الحركة الوطنية والتقدمية في مصر والعالم العربي".

وأشار عزت، لمصراوي الخميس، إلى أن أعضاء الحزب توجهوا لمنزل الراحل بالمقطم، وأن صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان.

حصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".