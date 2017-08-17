أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

إعداد- مادي غيث:

تزايدت هجمات أسماك القرش على الشواطئ المصرية في الفترة الأخيرة، وباتت تهدد حياه السائحين ومستقبل السياحة في مصر.

وتعرضت سائحة نمساوية، لهجوم من قبل سمكة قرش بمدينة مرسى علم يوم 5 أغسطس الجاري، ولم تكن تلك الحادثة هى الأولى كما يرصد مصراوي في "الفيديوجرافيك" التالي: