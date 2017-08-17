"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

كتبت- مروة الفخراني:

نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، الراحل الدكتور رفعت السعيد، الرئيس الشرفي لحزب التجمع، الذي وافته المنية مساء الخميس، سائلين الله عز وجل للراحل الرحمة والمغفرة.

وقال رشاد: "نعزي أنفسنا وجموع المصرين في وفاة الراحل الذي ترك لنا مسيرة وطنية عطرة ستظل نبراسًا وعلمًا من أعلام فنون السياسة وحب الوطن، مؤكدا أن مسيرته تلك ستظل مرجعا هاما يٌستقي منها الدروس والعبر لتعليم الأجيال القادمة".

وأشار رئيس الحزب، إلى أن "السعيد" حفر اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ على ما قدمه من أعمال سياسية واسهامه في وضع أسس وتشريعات يسير عليها الوطن.

وتوفي الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، عن عمر ناهز 85 عاما.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

حصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".