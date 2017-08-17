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مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها

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مصراوي Masrawy

مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها

10:12 م الخميس 17 أغسطس 2017

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الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه سيجري تخصيص 60 % من المدينة الطبية الجديدة التي سيتم إقامتها في مدينة أسوان للأطفال، في إطار توسع أعمال مركز القلب، لافتًا إلى أنها ستكون مدينة علمية تضاهي مؤسسات البحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم الطبية.

وأضاف يعقوب، خلال كلمته بحفل اليوبيل الماسي لتأسيس جامعة الإسكندرية المقام بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، أن لن تنهض دون الاهتمام بالعلم وتكاتف العلماء المصريين في الداخل والخارج من أجل هذا الهدف، مشيرًا إلى ضرورة التعاون المشترك مع دول العالم؛ لأن مصر أصبحت بعيدة عن العالم بشكل كبير، على حد قوله.

وأشار إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تقدمًا كبيرًا، وستتسارع خطواته خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض العلماء توصلوا لاقتطاع جزء من الـ DNA وزرعها في مناطق أخرى من الجسد لشفاء بعض الأمراض، وذلك في الوقت الذي لا يتمكن فيه البعض من الحصول على العلاج الصحيح الذي يناسبهم.

وشدد يعقوب، على ضرورة أن تكون أهم صفة في العالم التواضع حتى لا يصيبه داء الشهرة والغرور، وأن يكون دور العلماء، العمل على خدمة البشرية وخدمة أوطانهم، وليس تسخير مهاراتهم في تدمير العالم، مشيرًا إلى بعض الممارسات المخيفة باسم العلم، والتي كان أبرزها اختراع القنبلة الذرية وأسلحة الفتك بالإنسان.

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