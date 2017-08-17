اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن

أنقرة - (أ ش أ):

أصدرت محكمة إسطنبول التركية أوامر اعتقال بحق 9 صحفيين للاشتباه في علاقتهم بالمعارض التركي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في العام الماضي.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المحكمة التركية أفرجت عن اثنين من هؤلاء الصحفيين مع استمرار خضوعهما لرقابة القضاء في انتظار المحاكمة مع بقية الصحفيين المعتقلين.

كانت السلطات التركية قد اعتقلت يوم الخميس الماضي 35 من العاملين بوسائل الإعلام المختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتجميع أنصار للمعارض التركي فتح الله جولن.