أخبار عاجلة

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
8 الصبح - إيهاب المصري يكشف ماحدث مع نادي الرجاء وسبب عدم رجوعه لنادي المقاولون -
بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

09:56 م الخميس 17 أغسطس 2017

الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

إزالة تعديات

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية والإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل.

خلال 24 ساعة، تمكنت مديريات أمن (المنيا، كفرالشيخ، الشرقية، قنا، أسيوط) من تنفيذ 236 قرار إزالة صادر 

من الجهات المعنية.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، ومواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، وسرعة استردادها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة

    أخبار

  • إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة

    أخبار

  • الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة

    أخبار

  • دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب

    أخبار

إعلان

41a05c9b2f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر