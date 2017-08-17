الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية والإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل.

خلال 24 ساعة، تمكنت مديريات أمن (المنيا، كفرالشيخ، الشرقية، قنا، أسيوط) من تنفيذ 236 قرار إزالة صادر

من الجهات المعنية.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، ومواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، وسرعة استردادها.