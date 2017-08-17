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بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

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مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

10:06 م الخميس 17 أغسطس 2017

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول

روما - (د ب أ)

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن مواساته لضحايا حادث الدهس الإرهابي، الذي وقع اليوم الخميس في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأعلن المتحدث باسم الفاتيكان، جريج بوركه، مساء اليوم الخميس أن البابا يتابع "بقلق كبير" ما يحدث في برشلونة.

أضاف المتحدث قائلا: "البابا يصلي من أجل ضحايا الحادث الإرهابي، ويود أن يعرب للشعب الإسباني كله عن قربه النفسي منه، خاصة الجرحى وعائلات الضحايا".

يذكر أن تنظيم داعش تبنى المسؤولية عن حادث الدهس الذي اسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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