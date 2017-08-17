بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

روما - (د ب أ)

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن مواساته لضحايا حادث الدهس الإرهابي، الذي وقع اليوم الخميس في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأعلن المتحدث باسم الفاتيكان، جريج بوركه، مساء اليوم الخميس أن البابا يتابع "بقلق كبير" ما يحدث في برشلونة.

أضاف المتحدث قائلا: "البابا يصلي من أجل ضحايا الحادث الإرهابي، ويود أن يعرب للشعب الإسباني كله عن قربه النفسي منه، خاصة الجرحى وعائلات الضحايا".

يذكر أن تنظيم داعش تبنى المسؤولية عن حادث الدهس الذي اسفر عن مقتل وإصابة العشرات.