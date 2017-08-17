ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

مدريد - (د ب أ):

أدان الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، بأشد العبارات حادث الدهس الإرهابي،الذي وقع اليوم الخميس وسط مدينة برشلونة بإقليم كتالونيا الإسبانية والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

وقال الملك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الخميس: "إنهم قتلة، وهم ببساطة مجرمون، ولن يرهبونا".

كما أعلن القصر تضامنه مع الضحايا قائلا: "كل إسبانيا هي برشلونة، وسيعود شارع لا رامبلا ثانية متاحا للجميع".

كانت سيارة نقل بضائع دهست المارة في شارع لا رامبلا المشهور وسط المدينة الكتالونية الكبيرة بعد ظهر اليوم الخميس.

حتى الآن أكد وزير الداخلية في كتالونيا يوآخيم فورن مقتل 13 شخصا وجرح أكثر من خمسين آخرين.

وذكرت شرطة كتالونيا مساء اليوم على موقع تويتر أن مشتبها به تم القبض عليه.