أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

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فاز نادي أهلي جدة السعودي الذي يلعب له الدولي المصري محمد عبد الشافي على نظيره الفتح ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري السُعودي برباعية نظيفة.

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تقدم الأهلي عن طريق مهاجمه الدولي السُوري "عُمر السومة" في الدقيقة 28 من زمن اللقاء وعزز مدافع الفتح عبد العزيز الدوسري من تقدم الأهلي بإحرازه هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.

قبل أن يضيف "فيتفا" الهدف الثالث في الدقيقة 42 من ضربة جزاء ويختتم "عبد الله المجرشي" مهرجان الأهداف في الدقيقة 69.

وأهدر الأهلي عدة فرص ليُنهي اللقاء بهذه النتيجة ويحصد أول 3 نقاط في مشواره في الدوري بعد هزيمته في الجولة الأولى.