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بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

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بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

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كتب: عاصم سلامة

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توّج فريق ريال مدريد مساء أمس بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على حساب غريمه التقليدي برشلونة.

ريال مدريد فاز ذهابًا بنتيجة "3-1" قبل أن يؤكد تفوقه إياباً "2-0" على ملعب «سانتياجو بيرنابيو».

وتُعد البطولة هي السابعة للمدرب الفرنسي الشاب زين الدين زيدان مع الملكي حيث سبق وحقق دوري أبطال أوروبا مرتين وكأس السوبر الأوروبية مرتين ولقب كأس العالم للأندية ولقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بالإضافة لكأس السوبر الإسباني.

7 ألقاب وضعت زيدان كثالث أكثر المدربين تحقيقا للألقاب مع الميرينجي بالتساوي مع الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، وخلف ميجيل مونيوز الذي حصد 14 لقبًا مع ريال مدريد ولويس مولووني الذي حصد 8 ألقاب.

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التحرير

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