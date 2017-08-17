تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط
09:36 م الخميس 17 أغسطس 2017
المجني عليه
دمياط - محمد إبراهيم :
كشفت تحقيقات النيابة العامة بدمياط، اليوم الخميس، عن تورط أربعة أشخاص في واقعة مقتل تاجر سيارات عُثر على جثته بالطريق الساحلي الدولي قبل أيام.
ووجهت النيابة لكل من "إيمان. ن" و"محمد.م" و"السيد.ع" و"ربيع.م" تهمة قتل "محمود حامد" 55 عامًا، يعمل تاجر سيارات، وتبين أنهم قضوا سهرة مع المجني عليه خلال تواجده بجمصة.
كان مركز شرطة كفر البطيخ، تلقى بلاغًا، في وقت سابق، يفيد بالعثور على جثة لرجل في نهاية العقد الخامس من العمر ملقاة بالأراضي الزراعية على جانبي الطريق الدولي، ولم يتم العثور بحوزته على أي إثبات شخصية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 20/149 أحوال مركز كفر البطيخ لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
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