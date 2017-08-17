إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش 09:31 م الخميس 17 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - أشرف سويلم:أصيب ضابط شرطة، مساء اليوم الخميس، بطلق ناري من قبل قناصة استهدفوا كمين الفواخرية بدائرة قسم ثالث العريش.وقال مصدر أمني، تحفظ على ذكر اسمه، إن مسلحين تحصنا بإحدى العقارات السكنية القريبة من الكمين المتمركز وسط الكتلة السكانية وأطلقوا الرصاص على قوات الكمين مستخدمين بنادق قناصة مزودة بكاتم صوت.وأضاف المصدر، أن إطلاق النيران نتج عنه إصابة الملازم أول سعيد إبراهيم العطار (24 عاما).تم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج اللازم

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