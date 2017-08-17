داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة

مدريد - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن المسؤولية عن حادث الدهس، الذي وقع اليوم الخميس في مدينة برشلونة الاسبانية، وخلف مالايقل عن 12 قتيلا واكثر من 80جريحا.

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي اعتبرته الشرطة إرهابي، وذكرت وسائل إعلام محلية إسبانية أن المنفذ يبلغ من العمر 20 عامًا.

وكانت الشرطة ذكرت أيضًا أن سائق الشاحنة دهس مجموعة من الأشخاص ثم ترك الشاحنة وتحرك على قدميه.

وأغلقت أيضًا محطات المترو بالمنطقة وأمرت الشرطة الناس بعدم الاقتراب من محيط الهجوم.