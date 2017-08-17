"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

كتبت-مروة شوقي:

نعى عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى للحزب، الذي وافته المنية قبل قليل، قائلًا:"توفي أحد أهم قادة الحركة الوطنية والتقدمية في مصر والعالم العربي".

وأشار عزت، لمصراوي الخميس، إلى أن أعضاء الحزب توجهوا لمنزل الراحل بالمقطم، لافتًا إلى أنه لم يحدد حتى الآن موعد صلاة الجنازة ومكانها، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان.

وتوفي الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، عن عمر ناهز 85 عاما.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

حصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".