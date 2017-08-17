تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

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كتب: عاصم سلامة

انحصرت القائمة النهائية للمدربين المُرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بين البلجيكي "فرانكي فيركواتيرين" المدرب السابق لفريق أندرلخت البلجيكي والبرزيلي "باولو أتوري".

واشترط "فرانكي" الحصول على 65 ألف دولار راتباً شهرياً وإحضار ثلاثة مساعدين معه، أما "أتوري" فكانت شروطه الحصول على مليون و100 ألف دولار راتب سنوياً " أقل من 100 ألف دولار شهرياً " لتولى القيادة الفنية للنادي بجانب تعيين نجله فى الجهاز المساعد.

وكان نادي الزمالك قد أغلق المفاوضات مع الروماني "فيكتور بيتوركا" لعدم توصلهم لاتفاق يُرضي الطرفين.

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