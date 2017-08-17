مدريد - (أ ش أ):

أعلنت وسائل إعلام إسبانية مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) مساء اليوم الخميس.

كانت وسائل إعلام إسبانية قد أعلنت قبل قليل- ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس وسط برشلونة إلى 13 قتيلا.

وأعلنت الشرطة الإسبانية - في وقت سابق اليوم - مقتل وإصابة عدة أشخاص في حادث دهس وسط برشلونة، في ما اعتبرته حادثا إرهابيا، وأشارت إلى أنه تم إغلاق محطات القطارات القريبة من موقع الحادث.