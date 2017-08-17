ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة 09:26 م الخميس 17 أغسطس 2017

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عمان - (أ ش أ):أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الهجوم الذي وقع، الخميس، وسط مدينة برشلونة، وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.وأعرب الملك عبدالله الثاني، في برقية بعث بها إلى الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي الجبان، مؤكداً وقوف الأردن وتضامنه مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة، والتزامه في دعم الجهود الدولية للحرب على الإرهاب.ووفقا لبيان صادر مساء اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، عبر العاهل الأردني، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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