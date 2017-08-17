حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

لندن - (د ب أ):

يتطلب الأمر فقط الضغط على دواسة بنزين لتتحول سيارة ركاب أو شاحنة صغيرة إلى سلاح عانت منه أوروبا في عدد كبير من هجمات دهس مرتبطة بالإرهاب.

1- إسبانيا:

حافلة تدهس حشدا من الناس في واحد من أكثر الطرق ازدحاما في برشلونة في 17 أغسطس، مع تأكيد وزارة داخلية اقليم كتالونيا حتى الآن مقتل 13شخصا وإصابة 32 آخرين. وتتعامل السلطات مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

2- بريطانيا:

ثلاثة أشخاص يقودون حافلة باتجاه مشاة على جسر لندن مساء يوم 3 يونيو قبل أن يطعنوا أفرادا في حانات ومطاعم بالقرب من سوق بروج. وقتل في الهجوم سبعة أشخاص.

3- السويد:

اقتحمت شاحنة مسروقة منطقة للمشاة في وسط ستوكهولم في 7 أبريل قبل أن تصطدم بمتجر كبير ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل. وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إن "كل الأمور تشير إلى عمل إرهابي".

4- ألمانيا:

استهدف سوق أعياد الميلاد في برلين في عمل إرهابي في 19ديسمبر عام، 2016 ما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وسرق أنيس العمري، المؤيد لداعش شاحنة، وقادها باتجاه حشد من الناس. وقتل التونسي الجنسية بالرصاص بعد ذلك بأيام قليلة خلال حملة للشرطة الإيطالية في ميلانو.

5- فرنسا:

دهس شخص مريض نفسي بشاحنة حشدا من الناس في مدينة نيس بفرنسا أثناء احتفالهم باليوم الوطني في 14يوليو عام 2016. وخلف الحادث، الذي أعلن تنظيم داعش فيما بعد مسؤوليته عنه، مقتل 86 شخصا وإصابة أكثر من مائتي شخص آخرين.

6- النمسا:

اقتحم سائق، 26 عاما، بسيارته وسط مدينة جراتس في 20 يونيو عام، 2015 ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة، 34 معظمهم من بين رواد المقاهي والمتاجر. وقضت احدى المحاكم في نهاية المطاف بعدم أهليته للمثول للمحاكمة.

7- هولندا:

حاول شخص أن يصدم سيارته الخاصة بحافلة مكشوفة كان على متنها الأسرة الملكية الهولندية في 30 نيسان/ أبريل عام 2009، لكنه لم ينجح في إصابة أي فرد من الأسرة الملكية، وتسبب في مقتل سبعة من المارة تصادف وجودهم لحظة وقوع الحادث وإصابة عشرة آخرين.