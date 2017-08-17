أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة

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"محافظ مطروح جه زارنا في المستشفي ومحافظ البحيرة متعرفش عننا حاجة".. بهذة الكلمات بدأت أسر ضحايا ومصابي حادث الضبعة، الذي أدى إلى مصرع وإصابة 27 شخصًا من أبناء مدينة أبو المطامير بالبحيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مطروح والإسكتدرية وتم تحويل بعضهم إلى مستشفي أبو المطامير العام.

وقال سكر الحناوي، أحد المصابين، للتحرير، إنهم كانوا في اتجاههم لمحافظة مطروح لقضاء إجازة الصيف، وانقلبت الحافلة التي كانت تنقلهم من البحيرة لمطروح عند منطقة الضبعة، ما نتج عنه مصرع وإصابة 27 شخصًا من أسر مختلفة وتم نقلنا إلى مستشفى الضبعة للعلاج وقام محافظ مطروح بالاطمئنان على المصابين في لافتة طيبة.

وأشار سكر، إلى أن الحادث الأليم جعل أبو المطامير في حالة حزن شديد، وراحت ضحية له المغفور لها بإذن الله عروس الجنه أشواق حمادة شمس عبود، كما يوجد حالات خطيرة بمستشفيات البدراوي بالإسكندرية، وهي حالة الفتاة أميرة محمد على التي تعاني من كسور شديدة وتهتكات وأيضا الطفلة منة محمد الصعيدي، والأطفال مازن وفارس مبارك، والطفلة مريم، ووليد عطالله وأسرته وأولاده، ورغم ذلك لم تحرك المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ساكنًا، ولم تقم بزيارة المصابين أو تقديم واجب العزاء في الوفيات.

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وأوضح أنه كان يجب على نادية عبده محافظ البحيرة، زيارة المصابين وإرسال مندوب لتقديم واجب العزاء في الفقيدة أو على الأقل تكليف رئيس مدينة أبو المطامير المهندس راضي عمار بزيارة المصابين وتقديم واجب العزاء، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه أهالي المصابين حتى يشعر المواطن أن له قيمه وأن بلده بجواره.

وأشار أحمد محمد، والد الطفلة منة، التي تم حجزها في العناية المركزة بمستشفى أبو المطامير، إلى أنهم لم يشاهدوا أي اهتمام من المسؤولين في المحافظة بحالة ابنته بعد أن كادت ابنته أن تفقد حياتها لولا تدخل نواب الشعب عصام الصافي وخالد أبو خطيب.

وأكد أنهما كانا معنا لحظه بلحظة سواء في مطروح أو في الضبعة كما شاهدت بنفسى تواجد رؤساء مدن الضبعة والعلمين ونوابهم والعميد محمد أحمد مأمور قسم الضبعة وكما هائل من الأهالي هناك ولم يتركونا لحظة.