المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

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قال مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، إن دار الإفتاء أنكرت فكرة تدويل الأماكن المقدسة، التي تدعو لها بعض الدول، موضحًا: «هذا الأمر لا يجوز بأي حال من الأحوال، بلاد الحرمين هي القائمة على أمر الحج، وهذا الدعوة فيها زعزعة لأمر المسلمين وبها الكثير من المفاسد، وإذا كانت مغلفة بمصالح فهي مصالح موهومة».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «هذه دعوة ماكرة، ولا يجوز أن ندعو لذلك.. ولو قمنا بهذا الأمر سينتج عنه للمسلمين مفاسد كثيرة».