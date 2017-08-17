الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

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أعلن السفير أحمد إسماعيل عبد العاطى، السفير المصرى بالعاصمة الإسبانية مدريد، عدم وجود أى معلومة عن وقوع ضحايا من المصريين في حادث الدهس ببرشلونة.

وقال السفير المصرى، فى مداخلة هاتفية اليوم الخميس، عبر فضائية "أون لايف"، أن إسبانيا فى حالة تأهب من الدرجة الرابعة، والسفارة المصرية تتابع تطورات الحادث باستمرار.

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وصدمت سيارة العشرات من المارة في ساحة رامبلاس السياحية في برشلونة، مما أسفر عن سقوط 13 قتيلا و50 مصابا.

واعتبرت الشرطة الإسبانية الحادث عملا إرهابيا، وأعلنت حالة الطوارئ في محيط الحادث بمدينة برشلونة.

