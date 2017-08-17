صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية

التحرير

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حالة من الغضب اجتاحت العاملين بمستشفى المواساة بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية التابعة لوزارة الصحة، بعد اقتصار صرف منحة غلاء المعيشة التي تصرفها وزارة التضامن، على كبار الموظفين بالمستشفى، حيث صرفت لـ59 عاملا من بين 250 آخرين.

وأوضح مصطفى حسن، يعمل بمركز صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفى، أن هناك 59 من العاملين بالمستشفى حصلوا على الإعانة المقررة من وزارة التضامن، والتي تسمى منحة غلاء المعيشة، من بين 250 هم إجمالي العاملين، رغم أن قرار الوزارة المعلن هو حصول كل العاملين عليها.

وأضاف "لا نعرف لماذا تم اختيار 59 فقط وهم رواتب مرتفعة بالفعل، ولم نحصل على تلك الإعانة رغم حاجة الماسة إليها، وسط ما تشهده الدولة من غلاء في المعيشة، فهل هذا عدل؟".

وتقول ناهد عبد العاطي، مشرفة بإحدى عيادات المستشفى "إحنا اتفاجئنا إن هناك زملاء لنا حصلوا على زيادات الـ10 بالمئة، رغم إن رواتبهم جيدة بالمقارنة لنا وعدم حصولنا نحن رغم أن رواتبنا لا تتخطى 500 جنيه".

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وأضافت "أنا وزملائي في حاجة فعلية لتلك الزيادة، مشيرة إلى أنها تأتي يوميا من منطقة العجمي غرب المدينة وتنفق قرابة ال5 جنيهات مواصلات، قائلة "ده يرضي مين بس".

وطالبت المسئولين بالمستشفى الاستجابة لمطالبهم وزيادة الرواتب لجميع العاملين وعدم اختصاص فئة منهم مما يحدث أزمات بين الزملاء بعضهم البعض، مشيرة إلى أنهم تقدموا بشكوى لوزارة التضامن، حيث أكد لهم مسئولو المستشفى أن الوزارة هي من اختارت أسماء الحاصلين على الزيادة.

وتساءلت "على أي أساس تم إقرار تلك الزيادات رغم أن هناك من يحتاجها أكثر من غيره".

وتقول عبير عزت، عاملة بمغسلة المستشفى "أنا مرتبي بسيط لا يتخطى ال600 جنيه وباجي كل يوم من منطقة عبد القادر وادفع مواصلات تتخطى ال8 جنيهات، وفوجئت عند إقرار الزيادة التي طالما انتظرناها عدم إدراجنا بها".

ومن جانبها، تواصلت "التحرير" مع محمد كمال وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، وقال إنه كان في اجتماع مع وزيرة التضامن وأنه يوجد تعليمات بعدم إعطاء تصريحات للصحفيين و الإعلامين، ورفض التعليق على الموضوع.