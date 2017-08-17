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وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق

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مصراوي Masrawy

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق

09:19 م الخميس 17 أغسطس 2017

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق

الدكتور رفعت السعيد

كتبت- مروة شوقي:أكد عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، وفاة القيادي اليساري الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب السابق، اليوم الخميس.وقال مغاوري، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنهم ينسقون مع أسرة الراحل للاتفاق على موعد تشييع الجثمان وتلقي العزاء.وسنوافيكم بالتفاصيل،،،

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مصراوي Masrawy

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