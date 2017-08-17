انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن حي غرب مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي لعمل صيانة دورية حسب البرنامج السنوي على لوحة توزيع شبين القبلية، غدًا الجمعة، ولمدة ساعتين، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة.

وستشمل المناطق المتأثرة "الجوازات - التأمين الصحي - حي غرب - عمليات المحافظة"، بمدينة شبين الكوم.