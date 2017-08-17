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محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية

09:24 م الخميس 17 أغسطس 2017

محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط - محمد إبراهيم: 

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الخميس، اللائحة الداخلية للفصول المسائية الخاصة للخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة دمياط، طبقًا للقرار الوزاري رقم "475".

وصرح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن شروط القبول بفصول الخدمات تتضمن أن يقتصر القبول على الحاصلين على الإعدادية العامة ولأول قبل طلاب الاعدادية المهنية أو الأزهرية.

ويشترط أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة الإعدادية في نفس عام التقدم، ويمكن قبول الحاصلين على الإعدادية في العام السابق إن وجدت أماكن خالية، مع مراعاة قضاء سنة دراسية واحدة بالصف الأول ولا يكون لهم حق الإعادة. 

وتتضمن الشروط، مراعاة تطبيق القبول التي ترد من جهات الاختصاص، وتنفيذ كل ما يتعلق بشئون الطلبة والامتحانات وقانون التجنيد وتطبيق قواعد الفصل، وإعادة القيد المقررة بالمدارس الرسمية. 

وأكد سويلم، أن سن القبول بالصف الأول الثانوي العام لا يتجاوز 18 عامًا في أول أكتوبر في عام التقدم، وليس لطلاب فصول الخدمات أعمال سنة أو امتحانات عملية، ويكون العمل بهذه الفصول تحت المسئولية المباشرة لمدير المدرسة أو الوكيل.

وتبدأ الدراسة بفصول الخدمات، بعد أسبوع من بدء الدراسة بالمرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية.

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