شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

وجه ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن؛ لمتابعة حركة الأسواق، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية، ومحاربة الغلاء والاحتكار.

أسفرت الحملات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 30 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز (2146 أسطوانة بوتاجاز - 90013 لتر بنزين وسولار)، و47 طن دقيق مدعم.

وأمكن ضبط 21 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، 86 قضية في مجال الغش التجاري، و

485 قضية في مجال (محلات عامة، شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).