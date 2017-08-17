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ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

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مصراوي Masrawy

: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

09:17 م الخميس 17 أغسطس 2017

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب - علاء المطيري: 

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث الدهس بمدينة برشلونة الإسبانية، الخميس، والذي خلف 13 قتيلاً و50 مصابًا وفقًا لآخر الاحصائيات.

وكتب ترامب على "تويتر": "الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضته له مدينة برشلونة الإسبانية وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات في إسبانيا". وأضاف: "كونوا أقوياء وأشداء.. نحن نحبكم".

ودهست شاحنة عدد من الأشخاص في ساحة "لارامبلا" الشهيرة التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في المدينة.

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