ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي
09:17 م الخميس 17 أغسطس 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كتب - علاء المطيري:
أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث الدهس بمدينة برشلونة الإسبانية، الخميس، والذي خلف 13 قتيلاً و50 مصابًا وفقًا لآخر الاحصائيات.
وكتب ترامب على "تويتر": "الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضته له مدينة برشلونة الإسبانية وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات في إسبانيا". وأضاف: "كونوا أقوياء وأشداء.. نحن نحبكم".
ودهست شاحنة عدد من الأشخاص في ساحة "لارامبلا" الشهيرة التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في المدينة.
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