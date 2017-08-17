ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

كتب - علاء المطيري:

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث الدهس بمدينة برشلونة الإسبانية، الخميس، والذي خلف 13 قتيلاً و50 مصابًا وفقًا لآخر الاحصائيات.

وكتب ترامب على "تويتر": "الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضته له مدينة برشلونة الإسبانية وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات في إسبانيا". وأضاف: "كونوا أقوياء وأشداء.. نحن نحبكم".

ودهست شاحنة عدد من الأشخاص في ساحة "لارامبلا" الشهيرة التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في المدينة.