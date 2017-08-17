السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم

طرابلس - (أ ف ب):

أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس إعادة 135 مهاجرا نيجيريا، الخميس، إلى بلدهم، بينهم العديد من النساء والأطفال بعد فشل محاولتهم عبور المتوسط إلى اوروبا.

وصرح رئيس المكتب الاعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس الملازم أول حسني بو عيانة لوكالة فرانس برس "تم يوم الخميس العودة الطوعية لـ135 مهاجرا غير شرعي من الجنسية النيجيرية تم انقاذهم في عرض البحر من قبل خفر السواحل".

وكانت مجموعة أولى من هؤلاء تشمل 75 رجلا و10 نساء، تستعد لصعود حافلات تم تركيب شباك معدنية على نوافذها قبل مغادرة وسط طريق السكة في وسط طرابلس نحو مطار معيتيقة.

وسينقل الآخرون من مراكز استقبال مختلفة.

وتنظم السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة رحلات خاصة لإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، خصوصا الوافدين من دول افريقية.

منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي يعبر الالاف من المهاجرين الحدود الجنوبية الليبية التي يبلغ طولها 5000 كلم، للوصول الى اوروبا عبر المتوسط.

وساء الوضع بعد انهيار نظام القذافي في 2011 واستغل المهربون الفوضى في البلاد لتوجيه عشرات الاف المهاجرين سنويا الى ايطاليا التي تبعد 300 كلم عن السواحل الليبية.

لكن الكثيرين من المهاجرين يفشلون في اتمام رحلتهم فيجدون انفسهم وسط اوضاع تهدد امنهم مع تعذر العثور على عمل وموارد في ليبيا، فيختارون العودة الى بلادهم.