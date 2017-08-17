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تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

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مصراوي Masrawy

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

09:03 م الخميس 17 أغسطس 2017

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

واشنطن - (د ب أ): سجل عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة لأول مرة، تراجعا ملموسا خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 12 أغسطس الحالي.وأشار تقرير وزارة العمل الامريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة بلغ خلال الأسبوع الماضي 232 ألف طلب ، بتراجع قدره 12 ألف طلب عن إجمالي العدد المسجل في الأسبوع السابق عليه، وكان 244 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 240 ألف طلب.وقد تراجع عدد الطلبات إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 25 شباط/فبراير الماضي عندما بلغ 227 ألف طلب.في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 240 ألف طلب بتراجع قدره ألف طلب عن الفترة السابقة، التي كان متوسطها 241 ألف طلب، وفقا للبيانات غير المعدلة.وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين، الذين واصلوا الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس الحالي، تراجع بمقدار 3 آلاف عاطل إلى مليون و953 ألف عاطل.وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال أربعة أسابيع إلى مليون و960 الف و250 طلب بتراجع قدره 6 آلاف طلب عن عدد الطلبات المعدل المسجلة في الاسبوع السابق، والتي بلغت مليونا و966 الف و250 طلب .

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مصراوي Masrawy

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