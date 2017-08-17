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مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا

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مصراوي Masrawy

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا

09:03 م الخميس 17 أغسطس 2017

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا

أرشيفية

حلب - ( د ب أ): 

قال مصدر عسكري في الجبهة الجنوبية إن قائد جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم "داعش" لقي حتفه، اليوم الخميس، بالإضافة إلى عشرات العناصر في قصف جوي لطائرات حربية يعتقد أنها سورية.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الألمانية أن أمير جيش خالد الجديد آبو تيّم أنخل قتل الْيَوْمَ في غارات لطائرات يعتقد انها سورية، كما قتل العشرات من عناصر التنظيم في قصف لمبنى السجن والمحكمة في بلدة الشجرة جنوب غرب محافظة درعا.

يذكر أن أمير جيش خالد عين نهاية يوليو الماضي.

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