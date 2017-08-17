حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها

جوما- (د ب أ):

قدمت حكومة الكونغو برازافيل استقالتها، حسبما أعلنت الرئاسة فى الكونغو، اليوم الخميس.

ووفقا للبيان الرئاسي، قدم رئيس الوزراء الكونغولي كليمنت موامبا استقالة حكومته للرئيس دينيس ساسو نجيسو، أمس الأربعاء.

وكان نجيسو قد اعرب فى وقت سابق عن قلقه ازاء الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها بلاده بسبب انهيار اسعار البترول، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الكونغولي بصورة كبيرة.

ولم يتم الكشف عن موعد تشكيل الحكومة الجديدة.