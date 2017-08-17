أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها

08:59 م الخميس 17 أغسطس 2017

حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها

الرئيس دينيس ساسو نجيسو

جوما- (د ب أ):

قدمت حكومة الكونغو برازافيل استقالتها، حسبما أعلنت الرئاسة فى الكونغو، اليوم الخميس.

ووفقا للبيان الرئاسي، قدم رئيس الوزراء الكونغولي كليمنت موامبا استقالة حكومته للرئيس دينيس ساسو نجيسو، أمس الأربعاء.

وكان نجيسو قد اعرب فى وقت سابق عن قلقه ازاء الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها بلاده بسبب انهيار البترول، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الكونغولي بصورة كبيرة.

ولم يتم الكشف عن موعد تشكيل الجديدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

    أخبار

  • الأمم المتحدة: نحو 8 ملايين يتضورون جوعا في الكونغو

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • مسلحون يختطفون 12 شخصًا بينهم صحفية أمريكية شمال شرق الكونغو الديمقراطية

    أخبار

إعلان

73c21a8c24.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون