إطلاق أسماء عدد من "شهداء الواجب" على مدارس ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف برئاسة المهندس شريف حبيب، محافظ الإقليم، اليوم الخميس، على إطلاق أسماء 6 شهداء للقوات المسلحة والشرطة، من أبناء بني سويف، على مدارس بقراهم، تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لما بذلوه في سبيل الدفاع عن الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، فضلاً عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

وتضمنت أسما المكرمين كلاً من الشهداء: حسين خالد محمد حسين، قوات مسلحة، على مدرسة الحلابية الابتدائية بنين التابعة لقرية تزمنت الشرقية، واسم الشهيد جمال محمد سعيد، أمين شرطة، على مدرسة بني رضوان الابتدائية التابعة لقرية بليفيا، واسم الشهيد عيد محمد سعد عبد اللطيف، قوات مسلحة، على مدرسة أبو صير الثانوية التجارية المشتركة.

كما تضمن التكريم اسم الشهيد رقيب أول محمد سعد محمد إسماعيل، على مدرسة الثورة الابتدائية بقرية الميمون، مركز الواسطى، واسم الشهيد: محمود محمد عودة، قوات مسلحة، على مدرسة بني سويف الجديدة الابتدائية بنين شرق النيل، واسم الشهيد: محمد عبد العليم عطا، قوات مسلحة، على المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية بني سليمان الشرقية.