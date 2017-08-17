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بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد

09:13 م الخميس 17 أغسطس 2017

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للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم

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للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين

بورسعيد - طارق الرفاعي:شارك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصاد للقناة، اليوم الخميس، في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع محافظة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، مدير فرع الأكاديمية، وذلك بمدينة بور فؤاد.ووزع "مميش" شهادات التخرج على خريجي الأكاديمية، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة تخرجهم، ومتمنيًا لهم النجاح والتفوق في حياتهم العملية.حضر الاحتفالية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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