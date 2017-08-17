للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم
09:08 م الخميس 17 أغسطس 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد
المنوفية - مروة فاضل:
شهد شارع طلعت حرب أكبر شوارع مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، هبوطا أرضيا أمام موقف الأتوبيس وأول مجمع المواقف بالبر الشرقي، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوعين.
وانتقل وحيد صلاح عبد ربه، نائب رئيس حي شرق شبين الكوم، وصموئيل عادل سكرتير عام الحي، إلى مكان الهبوط فور تلقي البلاغ، وجرى استدعاء شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، ومديرية الطرق والكباري، بالاشتراك مع إدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستمر العمل في إصلاح الهبوط 3 ساعات وإعادة تسيير حركة المرور.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق
-
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية
-
368 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى في المنوفية
-
إحالة 4 مسئولين بمركز شباب بالمنوفية للتحقيق
إعلان
إعلان