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للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم

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مصراوي Masrawy

للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم

09:08 م الخميس 17 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

شهد شارع طلعت حرب أكبر شوارع مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، هبوطا أرضيا أمام موقف الأتوبيس وأول مجمع المواقف بالبر الشرقي، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوعين.

وانتقل وحيد صلاح عبد ربه، نائب رئيس حي شرق شبين الكوم، وصموئيل عادل سكرتير عام الحي، إلى مكان الهبوط فور تلقي البلاغ، وجرى استدعاء شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، ومديرية الطرق والكباري، بالاشتراك مع إدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستمر العمل في إصلاح الهبوط 3 ساعات وإعادة تسيير حركة المرور.

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