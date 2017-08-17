الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات 09:13 م الخميس 17 أغسطس 2017

حادث الدهس في إسبانيا

كتب- محمود مصطفى:أدان الأزهر الشريف بشدة حادث الدهس، الذي وقع مساء اليوم الخميس، في مدينة برشلونة الإسبانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.وجدد الأزهر، في بيان له الخميس، رفضه لكل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم، مشددًا على أن الإسلام أكد على حق جميع البشر في العيش بسلام بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم، وهي الرسالة التي تتفق عليها كافة الشرائع السماوية.ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة العنف والقضاء على هذا الإرهاب الأسود بكل السبل والإمكانات المتاحة، والعمل على وضع إستراتيجية واضحة لنشر السلام العالمي وترسيخ قيم السلم والتعايش المشترك في مواجهة التطرف والإرهاب.

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