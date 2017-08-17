"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه

كتبت- هاجر حسني:

أعلنت نقابة المحامين، عن مسابقة البحث القانوني لعام 2017، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وذلك من أجل تنمية مهارات أعضاء النقابة ودعم ملكة البحث القانوني لديهم، على أن يكون 30 سبتمبر المقبل الموعد الأخير لتقديم البحث.

وأوضحت النقابة، في بيان الخميس، أن المجالات التي يقدم فيها الأبحاث أربعة، أولها: القانون المدني، ,الحيازة والملكية في القانون المدني المصري وموقف الفقه و القضاء، وثانيها: القانون الجنائي، والجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المصري وموقف الفقه والقضاء، وثالثها: الأحوال الشخصية، والنفقة في القانون والشريعة المبررات والأحكام، ورابعها: المحاماة في الدستور المصري الجديد.

ويشترط في من يتقدم للمسابقة أن يكون سدد اشتراكات عام ٢٠١٧، على أن يقدم البحث في ثلاث نسخ ولا يقل عن خمسون ورقة من الحجم الكبير، وجوائزها 10 ألاف جنية للمركز الأول، وخمسة آلاف جنيه للمركز الثاني، وثلاثة آلاف جنيه للمركز الثالث، كما سيتم نشر البحوث المميزة بمجلة المحاماة في عدد خاص.