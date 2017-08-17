أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة

09:07 م الخميس 17 أغسطس 2017

ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 6 فرد خرطوش) و74 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تمكن ضباط مكافحة المخدرات برئاسة اللواء ماجد عادل من ضبط 41 قضية مخدرات بمضبوطات 1.9 كجم حشيش، 37 جرام هيروين، 190 جرام إستروكس، و19 ألفا و683 قرصا مخدرا.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

    أخبار

  • الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء

    أخبار

  • جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة

    أخبار

  • شاهد في "أحداث البحر الأعظم": المسيرات أطلقت "الرصاص والشماريخ" على

    أخبار

إعلان

70846330a2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر

هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر

جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة

جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة