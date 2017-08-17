ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 6 فرد خرطوش) و74 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تمكن ضباط مكافحة المخدرات برئاسة اللواء ماجد عادل من ضبط 41 قضية مخدرات بمضبوطات 1.9 كجم حشيش، 37 جرام هيروين، 190 جرام إستروكس، و19 ألفا و683 قرصا مخدرا.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.