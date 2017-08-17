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جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر

09:02 م الخميس 17 أغسطس 2017

الإسكندرية - (أ. ش. أ):

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، تأجيل القضية المتهم فيها أحد القضاة وآخرين لجلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك لعدم حضور أحد المتهمين من محبسه.

كانت المحكمة، برئاسة المستشار وحيد صبري، فرّغت في جلسات سابقة التسجيلات ومقاطع الفيديو المحرزة بالقضية في حضور المتهمين والدفاع.

يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، ألقت القبض، في وقت سابق، على القاضي المتهم داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لإذن النيابة العامة، وبعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى، بعد اتفاقه مع آخرين على تلقي رشوة قدرها 650 ألف جنيه، نظير الحكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب وحيازة مواد مخدرة.

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Asha

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