توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة
08:59 م الخميس 17 أغسطس 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
بدأت شركة غاز مصر، اليوم الخميس، في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بمدينة أسوان الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوصيل الغاز الطبيعي والمرافق لمدن الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
هذا، وتفقد المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، رافقه المهندس مصطفى سعيد رئيس مدينة أسوان الجديدة، والمهندس خالد رسلان مدير عام منطقة جنوب الصعيد ومدير المشروع، أعمال التوصيلات بالمدينة.
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