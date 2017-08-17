مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

القاهرة – (مصراوي)

أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، هجوم الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة العشرات، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بسرعة شفاء المصابين.

وقال البيان إن مصر تدين "بأشد العبارات" حادث الدهس الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأعربت الخارجية في البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين. وأكدت على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أسبانيا الصديق في مواجهة الإرهاب البغيض، مشددة على أن تلك الهجمات الإرهابية لا يمكن أن تنال من عزيمة الحكومات والشعوب على اجتثاث جذور الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في مناطق عديدة من العالم.

وأكد البيان، على أن الإرهاب وما يمثله من فكر متطرف وحض على الكراهية وإمتهان للكرامة الإنسانية، لن يُكتب له الانتصار في النهاية، مطالبا جميع الدول بتكثيف جهودها باتخاذ خطوات جادة وفورية للقضاء التام على تلك الظاهرة من خلال تجفيف مصادر تمويلها أو رعايتها وإيواء عناصرها.